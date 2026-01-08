Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçiriləcək
Komanda
08 yanvar, 2026
- 09:21
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XII tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə B qrupunda iki görüş keçiriləcək.
Saat 15:00-da "Quba" "Ordu" ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq. "Ordu" 22 xalla qrup lideridir. 15 xala malik "Quba" dördüncüdür.
Saat 20:00-da isə "Sərhədçi" "Lənkəran"ı sınağa çəkəcək. Bu matç "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçiriləcək. "Sərhədçi" hazırda 15 xalla üçüncüdür. 14 xala malik "Lənkəran" isə sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.
