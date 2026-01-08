İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçiriləcək

    Komanda

    Komanda
    • 08 yanvar, 2026
    • 09:21
    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2026-cı ilin ilk görüşləri keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün XII tura start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə B qrupunda iki görüş keçiriləcək.

    Saat 15:00-da "Quba" "Ordu" ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Quba Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq. "Ordu" 22 xalla qrup lideridir. 15 xala malik "Quba" dördüncüdür.

    Saat 20:00-da isə "Sərhədçi" "Lənkəran"ı sınağa çəkəcək. Bu matç "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçiriləcək. "Sərhədçi" hazırda 15 xalla üçüncüdür. 14 xala malik "Lənkəran" isə sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Ordu" klubu "Lənkəran" basketbol klubu "Quba" basketbol klubu XII tur

