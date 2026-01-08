Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb
Hadisə
- 08 yanvar, 2026
- 09:22
Bakıda avtomobil qadını vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, 1994-cü il təvəllüdlü Əliyev Səlim Etibar oğlunun idarə etdiyi "Mercedes Benz e400" markalı avtomobildə Sabunçu rayonu, Böyükşor yolunda hərəkətdə olarkən 1958-ci il təvəllüdlü Rəsulova Afaq Fikrət qızını vurub.
Piyada aldığı xəsarətlərdən Sabunçu Tibb Mərkəzinə aparılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq A. Rəsulova ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.
