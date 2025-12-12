Песков: Путин и Эрдоган обсудили региональные и международные вопросы

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Туркменистане отметили, что существенных проблем между странами нет.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами", - сказал он.

Он отметил, что в целом, отношения РФ и Турции развиваются "очень хорошо во всех областях".

Лидеры двух стран обстоятельно обсудили вопросы украинского урегулирования, региональные и международные дела, а также заморозку российских активов.

Встреча продлилась в общей сложности около 1,5 часа. Лидеры встретились на полях международного Форума мира и доверия. Сначала переговоры прошли с участием делегаций, затем президенты продолжили общение в более узком составе.