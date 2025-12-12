В Азербайджане объем ж/д грузоперевозок за 11 месяцев составил около 17 млн тонн
Инфраструктура
- 12 декабря, 2025
- 15:49
В январе-ноябре текущего года объем грузоперевозок по железной дороге в Азербайджане составил 16 млн 927,6 тыс. тонн.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1 млн 570,7 тыс. тонн (на 9,3%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
В 2025 году объем грузоперевозок хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 217,9 млн тонн. Таким образом, на долю железнодорожного транспорта пришлось 7% грузоперевозок.
