    В Азербайджане объем ж/д грузоперевозок за 11 месяцев составил около 17 млн тонн

    Инфраструктура
    • 12 декабря, 2025
    • 15:49
    В январе-ноябре текущего года объем грузоперевозок по железной дороге в Азербайджане составил 16 млн 927,6 тыс. тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1 млн 570,7 тыс. тонн (на 9,3%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    В 2025 году объем грузоперевозок хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 217,9 млн тонн. Таким образом, на долю железнодорожного транспорта пришлось 7% грузоперевозок.

    Азербайджан железная дорога грузоперевозки статистика динамика
    Azərbaycanda 11 ayda dəmir yolu ilə yük daşımaların həcmi 17 milyon tona yaxın olub
