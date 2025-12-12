Azərbaycanda 11 ayda dəmir yolu ilə yük daşımaların həcmi 17 milyon tona yaxın olub
İnfrastruktur
- 12 dekabr, 2025
- 15:25
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 16 milyon 927,6 min ton təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 570,7 min ton və ya 9,3 % azdır.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 217,9 milyon ton olub. Yüklərin 7 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.
