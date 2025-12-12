WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Azərbaycanda 11 ayda dəmir yolu ilə yük daşımaların həcmi 17 milyon tona yaxın olub

    İnfrastruktur
    • 12 dekabr, 2025
    • 15:25
    Azərbaycanda 11 ayda dəmir yolu ilə yük daşımaların həcmi 17 milyon tona yaxın olub

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 16 milyon 927,6 min ton təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyon 570,7 min ton və ya 9,3 % azdır.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 217,9 milyon ton olub. Yüklərin 7 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC yük daşıma Dövlət Statistika Komitəsi
    В Азербайджане объем ж/д грузоперевозок за 11 месяцев составил около 17 млн тонн

