В Азербайджане совершенствуется регулирование соцобеспечения госслужащих

В Азербайджане совершенствуется регулирование ряда вопросов, касающихся правового и социального обеспечения государственной службы.

Как сообщает Report, эти изменения отражены в законопроекте о внесении поправок в Налоговый кодекс, законы "О социальном страховании" и "О государственной службе"

Документ включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 16 декабря.

Согласно законопроекту, статья 33.2 закона "О государственной службе", регулирующая гарантии для государственных служащих, предлагается в новой редакции. Совершенствуются механизмы выплаты единовременного пособия при прекращении службы государственного служащего по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста или в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе.

Поправки предусматривают создание новых правовых основ для ряда ранее не регулируемых отношений (в связи с призывом государственного служащего на военную службу и т.д.), устанавливаются законодательные основы для выплаты пособия наследникам государственного служащего в случае его смерти, а также если он признан судом пропавшим без вести или объявлен умершим, выплаты пособия государственному служащему при призыве на срочную действительную военную или альтернативную службу, а также определяется порядок установления размера среднемесячного государственного жалованья и другие вопросы.

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс направлены на уточнение положений, предусматривающих освобождение физических лиц от подоходного налога (в случае, если государственный служащий по собственному желанию уходит в отставку по достижении пенсионного возраста или из-за достижения возрастного предела государственной службы).

Поправки в закон "О социальном страховании" направлены на уточнение перечня видов доходов, на которые не начисляются обязательные государственные социальные страховые взносы.