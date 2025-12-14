Трамп пригрозил Таиланду и Камбодже новыми пошлинами

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Таиланда и Камбоджи введением новых пошлин в отношении их продукции, если между этими двумя странами не прекратятся боевые действия.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

    "Я только что, 10 минут назад <...>, использовал пошлины для урегулирования новой эскалации между Таиландом и Камбоджей", - отметил американский лидер. "Я сказал: "Если вы будете воевать, то я не только отменю нашу торговую сделку, но и введу пошлины в отношении ваших стран", - пояснил Трамп. "Никто не может сделать это, кроме меня"", - заверил он. Как уточняет издание, интервью было записано в пятницу. Трамп, по всей видимости, имел в виду состоявшиеся ранее в тот же день телефонные разговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутхином Чанвиракуном и Хун Манетом.

    Президент США выразил уверенность в том, что возможность введения пошлин является важным инструментом в сфере внешней политики для его администрации. Как подчеркнул Трамп, для американской стороны "будет ужасно", если Верховный суд США признает незаконными часть введенных им пошлин. Вместе с тем американский лидер заверил, что и в этом случае найдет юридические обоснования для дальнейшего введения пошлин. Верховный суд США продолжает рассматривать этот вопрос.

    Дональд Трамп санкции США Таиланд Камбоджа
    Tramp Tailand və Kambocanı yeni tariflərlə hədələyib
