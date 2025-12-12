В Беларуси пресекли поставку наркотиков и психотропов из ЕС на сумму $62 млн

Таможенники пресекли крупнейшую в истории суверенной Беларуси поставку из Евросоюза на территорию ЕАЭС партии наркотиков и психотропов - около 1,3 тонн на сумму порядка $62 млн.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) страны.

"8 тыс. брикетов с 915 кг гашиша и 50 коробок с 367 кг мефедрона преступники намеревались переместить в грузовике польского перевозчика в Беларусь и Россию под видом заявленной в документах партии минеральной воды. Несколько десятков бутылок с водой использовали как товар прикрытия", - сообщили в ГТК.

Установили схему сотрудники оперативной таможни, которые приняли решение тщательно досмотреть грузовик после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате установлены и задержаны участники международной преступной группы - граждане Европейского союза, Беларуси, России и Молдовы.

"При обыске у них изъято еще 5 кг гашиша и мефедрона. По данному факту Оперативной таможней Беларуси и ФТС России возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, санкции статей которых предусматривают лишение свободы до 20 лет", - сказано в сообщении.