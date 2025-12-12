Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Беларуси пресекли поставку наркотиков и психотропов из ЕС на сумму $62 млн

    • 12 декабря, 2025
    • 15:50
    Таможенники пресекли крупнейшую в истории суверенной Беларуси поставку из Евросоюза на территорию ЕАЭС партии наркотиков и психотропов - около 1,3 тонн на сумму порядка $62 млн.

    Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) страны.

    "8 тыс. брикетов с 915 кг гашиша и 50 коробок с 367 кг мефедрона преступники намеревались переместить в грузовике польского перевозчика в Беларусь и Россию под видом заявленной в документах партии минеральной воды. Несколько десятков бутылок с водой использовали как товар прикрытия", - сообщили в ГТК.

    Установили схему сотрудники оперативной таможни, которые приняли решение тщательно досмотреть грузовик после сканирования его содержимого с использованием инспекционно-досмотрового комплекса.

    В результате установлены и задержаны участники международной преступной группы - граждане Европейского союза, Беларуси, России и Молдовы.

    "При обыске у них изъято еще 5 кг гашиша и мефедрона. По данному факту Оперативной таможней Беларуси и ФТС России возбуждены уголовные дела за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, санкции статей которых предусматривают лишение свободы до 20 лет", - сказано в сообщении.

