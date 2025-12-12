Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Грузоперевозки в Азербайджане за 11 месяцев увеличились на 2%

    • 12 декабря, 2025
    • 15:39
    Хозяйствующие субъекты, работающие в транспортном секторе Азербайджана, за январь-ноябрь этого года перевезли 217,9 млн тонн грузов, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года..

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период перевозчики обслужили свыше 1,974 млрд пассажиров, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Объем грузов, перевезенных транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, за 11 месяцев этого года увеличился на 3,3%, а доля этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составила 80%.

