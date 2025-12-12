Azərbaycanda yük daşımaları 2 % artıb
İnfrastruktur
- 12 dekabr, 2025
- 15:23
Bu ilin yanvar-noyabr ayları ərzində Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 217,9 milyon ton yük daşıyıb.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,2 milyon ton və ya 2 % çoxdur.
Hesabat dövründə nəqliyyatçılar 1 milyard 974 milyon 4 min sərnişinə xidmət göstəriblər. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 103 milyon 9 min sərnişin və ya 5,3 % çoxdur.
Bu ilin 11 ayında qeyri-dövlət sektoruna məxsus nəqliyyat vasitələri ilə daşınmış yüklərin həcmi isə 3,3 % artıb, daşınmış yüklərin ümumi həcmində bu sektorun xüsusi çəkisi 80 % təşkil edib.
