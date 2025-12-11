İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Banqladeş Prezidenti parlament seçkilərindən sonra istefa vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 18:34
    Banqladeş Prezidenti parlament seçkilərindən sonra istefa vermək niyyətindədir

    Banqladeş Prezidenti Məhəmməd Şahabuddin bildirib ki, fevralda təyin olunmuş parlament seçkilərindən sonra səlahiyyət müddətinin ortasında istefa vermək niyyətindədir.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Şahabuddin vurğulayıb ki, onun səlahiyyətləri əsasən simvolik xarakter daşıyır, real icra hakimiyyəti baş nazirə və Nazirlər Kabinetinə məxsusdur.

    "Çox istəyirəm istefa verim. Rezidensiyanı tərk etmək arzum var. Amma seçkilər başa çatmayınca, vəzifələrimi icra etməyə borcluyam. Mən bu postu prezidentin konstitusion səlahiyyətlərinə uyğun olaraq tuturam", – deyə o bildirib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü il avqustun 6-da Banqladeşin müvəqqəti hökumətinin rəhbəri Nobel mükafatı laureatı Məhəmməd Yunus təyin olunub.

    Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

    Son xəbərlər

    18:54

    AK Rusiya aktivlərinin Avropada müddətsiz dondurulması üçün 122-ci maddənin tətbiqini israr edir

    Digər ölkələr
    18:44

    Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcək

    Region
    18:35
    Foto

    Naxçıvan şəhərində geniş Zəfər Parkı inşa olunacaq

    Daxili siyasət
    18:34

    Banqladeş Prezidenti parlament seçkilərindən sonra istefa vermək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    18:32

    Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası üzrə 3,2 milyon manat ödənişlər həyata keçirilib

    ASK
    18:15

    Tokayev Xəzərin su ehtiyatlarının qorunması üçün dövlətlərarası proqramın qəbul olunmasını təklif edib

    Region
    18:13

    AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini təmin etməyib

    Futbol
    18:08
    Foto

    WUF13-ün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin növbəti iclası keçirilib

    Digər
    18:04

    Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar doqquz marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti