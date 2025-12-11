Banqladeş Prezidenti parlament seçkilərindən sonra istefa vermək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 11 dekabr, 2025
- 18:34
Banqladeş Prezidenti Məhəmməd Şahabuddin bildirib ki, fevralda təyin olunmuş parlament seçkilərindən sonra səlahiyyət müddətinin ortasında istefa vermək niyyətindədir.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Şahabuddin vurğulayıb ki, onun səlahiyyətləri əsasən simvolik xarakter daşıyır, real icra hakimiyyəti baş nazirə və Nazirlər Kabinetinə məxsusdur.
"Çox istəyirəm istefa verim. Rezidensiyanı tərk etmək arzum var. Amma seçkilər başa çatmayınca, vəzifələrimi icra etməyə borcluyam. Mən bu postu prezidentin konstitusion səlahiyyətlərinə uyğun olaraq tuturam", – deyə o bildirib.
Xatırladaq ki, 2024-cü il avqustun 6-da Banqladeşin müvəqqəti hökumətinin rəhbəri Nobel mükafatı laureatı Məhəmməd Yunus təyin olunub.
Son xəbərlər
18:54
AK Rusiya aktivlərinin Avropada müddətsiz dondurulması üçün 122-ci maddənin tətbiqini israr edirDigər ölkələr
18:44
Avrasiya İqtisadi İttifaqının növbəti iclası 2026-cı ilin martında Şımkənddə keçiriləcəkRegion
18:35
Foto
Naxçıvan şəhərində geniş Zəfər Parkı inşa olunacaqDaxili siyasət
18:34
Banqladeş Prezidenti parlament seçkilərindən sonra istefa vermək niyyətindədirDigər ölkələr
18:32
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası üzrə 3,2 milyon manat ödənişlər həyata keçirilibASK
18:15
Tokayev Xəzərin su ehtiyatlarının qorunması üçün dövlətlərarası proqramın qəbul olunmasını təklif edibRegion
18:13
AFFA-nın Apellyasiya Arbitraj Tribunalı Lənkəran təmsilçisinin şikayətini təmin etməyibFutbol
18:08
Foto
WUF13-ün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin növbəti iclası keçirilibDigər
18:04