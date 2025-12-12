Осмотр Зодского месторождения: Армения не ведет каких-либо работ по добыче или эксплуатации

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Внешняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 15:28
    Делегация Азербайджана провела осмотр территории Зодского золоторудного месторождения – установлено, что в настоящее время Армения не ведет там каких-либо работ по добыче или эксплуатации.

    По информации Report, ранее у азербайджанской стороны имелись опасения относительно возможного продолжения горнодобывающей деятельности Арменией на этом месторождении.

    Осмотр территории показал, что Армения не ведет каких-либо работ на месторождении, возникшие ранее сомнения сняты.

    Напомним, 28 ноября в Габале состоялось 12-е заседание комиссий по делимитации Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Стороны договорились организовать осмотр территории Зодского золоторудного месторождения.

    Известно, что в период армянской оккупации Кяльбаджарского района Азербайджана месторождение Зод эксплуатировалось армянской стороной, при этом еще со времен СССР все буровые работы осуществлялись с территории Армении.

    Район месторождения характеризуется сложными климатическими условиями. В настоящее время Азербайджан создает там транспортную и логистическую инфраструктуру, после завершения этих работ месторождение будет эксплуатироваться компанией AzerGold.

    Zod qızıl yatağında Ermənistanın hər hansı bir qazıntı və istismar işləri aparmadığı aşkarlanıb
    Inspection finds no Armenian mining activity at Zod gold deposit
