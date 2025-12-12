Осмотр Зодского месторождения: Армения не ведет каких-либо работ по добыче или эксплуатации

Делегация Азербайджана провела осмотр территории Зодского золоторудного месторождения – установлено, что в настоящее время Армения не ведет там каких-либо работ по добыче или эксплуатации.

По информации Report, ранее у азербайджанской стороны имелись опасения относительно возможного продолжения горнодобывающей деятельности Арменией на этом месторождении.

Осмотр территории показал, что Армения не ведет каких-либо работ на месторождении, возникшие ранее сомнения сняты.

Напомним, 28 ноября в Габале состоялось 12-е заседание комиссий по делимитации Азербайджана и Армении под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Стороны договорились организовать осмотр территории Зодского золоторудного месторождения.

Известно, что в период армянской оккупации Кяльбаджарского района Азербайджана месторождение Зод эксплуатировалось армянской стороной, при этом еще со времен СССР все буровые работы осуществлялись с территории Армении.

Район месторождения характеризуется сложными климатическими условиями. В настоящее время Азербайджан создает там транспортную и логистическую инфраструктуру, после завершения этих работ месторождение будет эксплуатироваться компанией AzerGold.