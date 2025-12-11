Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Баку состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к WUF13

    Другие
    • 11 декабря, 2025
    • 18:33
    В Баку состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к WUF13

    В Баку состоялось очередное заседание Организационного комитета по подготовке к XIII сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) ООН.

    Как сообщает Report, глава Администрации президента Азербайджана, председатель Оргкомитета Самир Нуриев, открывая заседание, отметил, что градостроительство является одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

    Он подчеркнул, что современные подходы, сформированные в этой сфере в нашей стране, служат укреплению экономической устойчивости, повышению социального благополучия и обеспечению эффективной адаптации к изменению климата.

    Самир Нуриев особо отметил, что широкомасштабные восстановительные и строительные работы, осуществляемые в течение последних пяти лет, особенно в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, наглядно демонстрируют стратегическое видение азербайджанского государства в сфере градостроительства, приверженность принципам системного планирования и высокий потенциал. Он подчеркнул, что Азербайджан посредством ускоренного восстановления и строительства в постконфликтный период сформировал новую модель развития.

    Председатель Оргкомитета подчеркнул, что эти достижения повысили международный интерес к опыту Азербайджана и зарекомендовали страну как надежного партнера в этой области.

    Он заявил, что проведение WUF13 в Баку в 2026 году является ярким показателем вклада нашей страны в международные градостроительные процессы, его политики устойчивого развития и высокого доверия, завоеванного в качестве надежного партнера.

    Самир Нуриев подчеркнул, что подготовка к форуму находится под непосредственным вниманием главы государства, и рассказал о работе, проделанной в рамках подготовки к этому мероприятию со времени первого заседания.

    Затем члены Оргкомитета заслушали доклады о ходе общего процесса подготовки и по другим вопросам повестки дня.

    В завершение заседания председатель Организационного комитета дал поручения по процессу подготовки к WUF13, включая исполнение Плана мероприятий и решение других вопросов, в соответствии с задачей, поставленной президентом Азербайджана по организации и проведению этого престижного мероприятия на высоком уровне.

    WUF13 подготовка оргкомитет
    Фото
    WUF13-ün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin növbəti iclası keçirilib
    Baku hosts meeting of WUF13 Organizing Committee
    Elvis

    Последние новости

    18:47
    Фото

    В Нахчыване будет создан большой Парк Победы

    Внутренняя политика
    18:33

    В Баку состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к WUF13

    Другие
    18:26

    Очередное заседание ЕАЭС пройдет в Шымкенте в марте 2026 года

    В регионе
    18:24

    В День Памяти Гейдара Алиева изменится схема движения 9 регулярных маршрутов

    Внутренняя политика
    18:21

    Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

    Другие страны
    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    Лента новостей