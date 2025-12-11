В Баку состоялось заседание Оргкомитета по подготовке к WUF13

В Баку состоялось очередное заседание Организационного комитета по подготовке к XIII сессии Всемирного форума городского развития (WUF13) ООН.

Как сообщает Report, глава Администрации президента Азербайджана, председатель Оргкомитета Самир Нуриев, открывая заседание, отметил, что градостроительство является одним из приоритетных направлений в национальной стратегии развития Азербайджана, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что современные подходы, сформированные в этой сфере в нашей стране, служат укреплению экономической устойчивости, повышению социального благополучия и обеспечению эффективной адаптации к изменению климата.

Самир Нуриев особо отметил, что широкомасштабные восстановительные и строительные работы, осуществляемые в течение последних пяти лет, особенно в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, наглядно демонстрируют стратегическое видение азербайджанского государства в сфере градостроительства, приверженность принципам системного планирования и высокий потенциал. Он подчеркнул, что Азербайджан посредством ускоренного восстановления и строительства в постконфликтный период сформировал новую модель развития.

Председатель Оргкомитета подчеркнул, что эти достижения повысили международный интерес к опыту Азербайджана и зарекомендовали страну как надежного партнера в этой области.

Он заявил, что проведение WUF13 в Баку в 2026 году является ярким показателем вклада нашей страны в международные градостроительные процессы, его политики устойчивого развития и высокого доверия, завоеванного в качестве надежного партнера.

Самир Нуриев подчеркнул, что подготовка к форуму находится под непосредственным вниманием главы государства, и рассказал о работе, проделанной в рамках подготовки к этому мероприятию со времени первого заседания.

Затем члены Оргкомитета заслушали доклады о ходе общего процесса подготовки и по другим вопросам повестки дня.

В завершение заседания председатель Организационного комитета дал поручения по процессу подготовки к WUF13, включая исполнение Плана мероприятий и решение других вопросов, в соответствии с задачей, поставленной президентом Азербайджана по организации и проведению этого престижного мероприятия на высоком уровне.