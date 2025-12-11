В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

В Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Таиланде.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Он поднял государственный флаг Азербайджана перед зданием, где расположено посольство.

Затем Мамедов и его таиландский коллега Виджават Исарабхакди перерезали символическую ленту, ознаменовав официальное открытие дипмиссии.

После этого был организован прием с участием официальных гостей.