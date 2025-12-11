В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана
Внешняя политика
- 11 декабря, 2025
- 18:11
В Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Таиланде.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.
В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Он поднял государственный флаг Азербайджана перед зданием, где расположено посольство.
Затем Мамедов и его таиландский коллега Виджават Исарабхакди перерезали символическую ленту, ознаменовав официальное открытие дипмиссии.
После этого был организован прием с участием официальных гостей.
