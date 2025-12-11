Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 18:11
    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    В Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджана в Таиланде.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

    В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов. Он поднял государственный флаг Азербайджана перед зданием, где расположено посольство.

    Затем Мамедов и его таиландский коллега Виджават Исарабхакди перерезали символическую ленту, ознаменовав официальное открытие дипмиссии.

    После этого был организован прием с участием официальных гостей.

    Таиланд Азербайджан посольство Бангкок МИД Азербайджана Эльнур Мамедов
    Фото
    Azərbaycanın Tailanddakı səfirliyinin rəsmi açılış mərasimi keçirilib
    Elvis

    Последние новости

    18:21

    Президент Бангладеш намерен уйти в отставку после парламентских выборов

    Другие страны
    18:16
    Фото

    Баку и Будапешт обсудили совместные проекты в зеленой энергетике и логистике - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:11
    Фото

    В Таиланде официально открылось посольство Азербайджана

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    Азербайджан и Великобритания обсудили совместную деятельность в сфере ИИ

    ИКТ
    18:07

    Объявлены нерабочие дни в Азербайджане на 2026 год

    Социальная защита
    18:05
    Фото

    Султан Гаджиев обсудил с премьером Кении двусторонние отношения

    Внешняя политика
    17:54
    Фото

    Представители СМИ ознакомились с работой Хазарского медицинского центра

    Здоровье
    17:46

    ЕК настаивает на активации статьи 122 ДФЕС для бессрочной заморозки российских активов в Европе

    Другие страны
    17:44

    В Калькутте откроют 21-метровую статую в честь Месси

    Футбол
    Лента новостей