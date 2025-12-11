Президент Венгрии принял главу МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Будапешт был принят президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

По информации ведомства, встреча стала важной платформой для обмена мнениями по динамичной повестке двустороннего сотрудничества и оценки прогресса, достигнутого за последние годы.

"Стороны обсудили расширение стратегического партнерства в таких ключевых областях, как торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, зеленые технологии, транспортные коммуникации, образование и культурный обмен", - говорится в сообщении.

Подчеркнута важность постоянного политического диалога и контактов на высоком уровне в укреплении взаимовыгодных связей между Азербайджаном и Венгрией.

"Кроме затрагивались постконфликтные реалии в регионе, процесс нормализации с Арменией, а также восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана", - говорится в информации.

Стороны подчеркнули расширяющееся сотрудничество в региональных и многосторонних форматах, отметив общую приверженность дальнейшему развитию отношений между двумя странами.