    Президент Венгрии принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 14:23
    Президент Венгрии принял главу МИД Азербайджана

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Будапешт был принят президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

    По информации ведомства, встреча стала важной платформой для обмена мнениями по динамичной повестке двустороннего сотрудничества и оценки прогресса, достигнутого за последние годы.

    "Стороны обсудили расширение стратегического партнерства в таких ключевых областях, как торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, зеленые технологии, транспортные коммуникации, образование и культурный обмен", - говорится в сообщении.

    Подчеркнута важность постоянного политического диалога и контактов на высоком уровне в укреплении взаимовыгодных связей между Азербайджаном и Венгрией.

    "Кроме затрагивались постконфликтные реалии в регионе, процесс нормализации с Арменией, а также восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана", - говорится в информации.

    Стороны подчеркнули расширяющееся сотрудничество в региональных и многосторонних форматах, отметив общую приверженность дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

    Macarıstan Prezidenti Ceyhun Bayramovu qəbul edib
    Hungarian president receives Azerbaijani FM
