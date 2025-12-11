В Казахстане свыше 50 человек отравились угарным газом в поезде, предоставленном киностудии
В регионе
- 11 декабря, 2025
- 15:24
В Казахстане 52 человека отравились угарным газом в поезде на железнодорожном вокзале "Алматы-2".
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Среди пострадавших - десять детей, двое находятся в реанимации.
По информации Управления общественного здравоохранения Алматы, на место происшествия были направлены 13 бригад скорой помощи.
В КТЖ отметили, что к инциденту они не имеют отношения.
"Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО "Пассажирские перевозки" и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок", - сообщили "Казахстанские железные дороги".
