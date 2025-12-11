Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Казахстане свыше 50 человек отравились угарным газом в поезде, предоставленном киностудии

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 15:24
    В Казахстане свыше 50 человек отравились угарным газом в поезде, предоставленном киностудии

    В Казахстане 52 человека отравились угарным газом в поезде на железнодорожном вокзале "Алматы-2".

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Среди пострадавших - десять детей, двое находятся в реанимации.

    По информации Управления общественного здравоохранения Алматы, на место происшествия были направлены 13 бригад скорой помощи.

    В КТЖ отметили, что к инциденту они не имеют отношения.

    "Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО "Пассажирские перевозки" и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок", - сообщили "Казахстанские железные дороги".

    Казахстан Алматы отравление угарный газ поезд
    Elvis

    Последние новости

    15:40

    Талех Кязымов: ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream о подключении Азербайджана к глобальным рынкам капитала

    Финансы
    15:37

    Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 38%

    Финансы
    15:32

    Археологи опровергли исламское происхождение мавзолеев Хараба-Гилан в Нахчыване

    Наука и образование
    15:31

    Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в финансовой сфере

    Финансы
    15:26

    В Азербайджане увеличатся штат и зарплаты сотрудников сферы судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    15:25

    Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    15:24

    В Казахстане свыше 50 человек отравились угарным газом в поезде, предоставленном киностудии

    В регионе
    15:17

    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Это интересно
    15:17

    Мерц: Переговоры с США по Украине могут состояться уже в эти выходные

    Другие страны
    Лента новостей