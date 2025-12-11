В органах ИВ районов Баку упразднен ряд департаментов

Утверждена новая типовая структура аппаратов глав исполнительной власти районов города Баку, а также их представительств по административно-территориальным округам.

Как сообщает Report, ряд отделов данных структур упразднен и заменен секторами.

Кроме того, некоторые отделы объединены, руководство которыми будут осуществлять заместители глав исполнительной власти.