В органах ИВ районов Баку упразднен ряд департаментов
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 19:54
Утверждена новая типовая структура аппаратов глав исполнительной власти районов города Баку, а также их представительств по административно-территориальным округам.
Как сообщает Report, ряд отделов данных структур упразднен и заменен секторами.
Кроме того, некоторые отделы объединены, руководство которыми будут осуществлять заместители глав исполнительной власти.
Последние новости
20:25
Украина передала США обновленную версию мирного планаДругие страны
20:21
Фото
Азербайджан и Венгрия обсудили укрепление стратегического партнерства - ОБНОВЛЕНО-2Внешняя политика
20:10
США, ЕС и Украина обсудят мирный план 13 декабря в ПарижеДругие страны
20:05
В Баку 14-летняя девочка стала матерьюПроисшествия
20:03
Фото
Лейла Алиева приняла участие в открытии Центра трансплантации костного мозга в Liv Bona DeaЗдоровье
19:54
В органах ИВ районов Баку упразднен ряд департаментовВнутренняя политика
19:43
Фото
Азербайджан и Иран обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сферБизнес
19:41
Украина и Азербайджан провели заседание обновленного бизнес-советаБизнес
19:35