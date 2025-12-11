Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В органах ИВ районов Баку упразднен ряд департаментов

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 19:54
    В органах ИВ районов Баку упразднен ряд департаментов

    Утверждена новая типовая структура аппаратов глав исполнительной власти районов города Баку, а также их представительств по административно-территориальным округам.

    Как сообщает Report, ряд отделов данных структур упразднен и заменен секторами.

    Кроме того, некоторые отделы объединены, руководство которыми будут осуществлять заместители глав исполнительной власти.

    исполнительная власть Баку структурные изменения
