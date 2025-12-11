Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    В Баку 14-летняя девочка стала матерью

    Происшествия
    • 11 декабря, 2025
    • 20:05
    В Баку 14-летняя девочка родила ребенка.

    Как сообщила Report сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел Луму Исрафилли, по данному вопросу ведется расследование.

    Отметим, что изначально данную новость распространил сайт Qafqazinfo.

    подросток роды Баку МВД Азербайджана
    Bakıda 14 yaşlı qız ana olub, DİN araşdırma aparır
