    Апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста Карапетяна

    В регионе
    • 11 декабря, 2025
    • 19:26
    Апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста Карапетяна

    Апелляционный суд в Ереване отклонил апелляцию адвокатов главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, оспаривающую продление срока его задержания.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Напомним, что 18 ноября 2025 года Антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей Карапетяна.

    Дополнительная информация о дальнейших действиях будет предоставлена позже.

    Армения суд Самвел Карапетян апелляционный суд арест
    Apellyasiya məhkəməsi Karapetyanın həbsinin uzadılmasına dair şikayəti rədd edib
    Лента новостей