Apellyasiya məhkəməsi Karapetyanın həbsinin uzadılmasına dair şikayəti rədd edib
Region
- 11 dekabr, 2025
- 19:32
İrəvan Apellyasiya Məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbs müddətinin uzadılmasına qarşı vəkillərin verdiyi apellyasiyanı rədd edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə erməni KİV məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, 2025-ci il 18 noyabr tarixində Antikorrupsiya Məhkəməsi Karapetyanın həbsini daha iki ay müddətinə uzadıb.
