Трамп и Моди обсудили двусторонние отношения

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили развитие двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщил Моди в соцсети Х.

"Провел очень теплый и содержательный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили прогресс в наших двусторонних отношениях, а также региональные и международные события. Индия и США продолжат совместную работу ради глобального мира, стабильности и процветания", - написал он.

Отметим, что разговор Моди и Трампа прошел на фоне переговоров о торговом соглашении американской и индийской делегаций в Нью-Дели.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%.