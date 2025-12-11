Трамп и Моди обсудили двусторонние отношения

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили развитие двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом сообщил Моди в соцсети Х.

    "Провел очень теплый и содержательный разговор с президентом Трампом. Мы обсудили прогресс в наших двусторонних отношениях, а также региональные и международные события. Индия и США продолжат совместную работу ради глобального мира, стабильности и процветания", - написал он.

    Отметим, что разговор Моди и Трампа прошел на фоне переговоров о торговом соглашении американской и индийской делегаций в Нью-Дели.

    США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%.

