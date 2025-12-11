İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Tramp ilə Modi ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 11 dekabr, 2025
    • 20:07
    Tramp ilə Modi ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər

    Hindistanın Baş naziri Narendra Modi və ABŞ Prezidenti Donald Tramp telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətlərin inkişafını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Modi "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Prezident Tramp ilə çox mehriban və geniş söhbət etdim. Biz ikitərəfli münasibətlərimizdəki inkişaf, həmçinin regional və beynəlxalq hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Hindistan və ABŞ qlobal sülh, sabitlik və firavanlıq naminə birgə işlərini davam etdirəcək", - Modi deyib.

    Qeyd edək ki, Modi ilə Trampın söhbəti ABŞ və Hindistan nümayəndə heyətlərinin Yeni Dehlidə ticarət sazişi ilə bağlı danışıqlar aparması fonunda baş tutub.

    ABŞ avqustun 6-da Rusiya neftinin və neft məhsullarının alınması ilə əlaqədar Hindistana qarşı 25 % əlavə tariflər tətbiq edib. Avqustun sonunda Hindistana aid məhsul və xidmətlərinin idxalına rüsumlar 50 %-ə çatdırılıb.

