    Украина и Азербайджан провели заседание обновленного бизнес-совета

    Бизнес
    • 11 декабря, 2025
    • 19:41
    Украина и Азербайджан провели заседание обновленного бизнес-совета

    Украина и Азербайджан провели онлайн-заседание обновленного двустороннего бизнес-совета.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в социальной сети Х.

    "Торгово-промышленная палата Украины и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) 9 декабря провели совместное онлайн-заседание обновленного Украинско-Азербайджанского бизнес-совета", - написал он.

    Дипломат выразил благодарность партнерам за постоянную поддержку и подчеркнул, что стороны совместно продвигают торговлю, инвестиции и новые возможности для экономического развития.

