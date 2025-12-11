Украина и Азербайджан провели заседание обновленного бизнес-совета
Бизнес
- 11 декабря, 2025
- 19:41
Украина и Азербайджан провели онлайн-заседание обновленного двустороннего бизнес-совета.
Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в социальной сети Х.
"Торгово-промышленная палата Украины и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) 9 декабря провели совместное онлайн-заседание обновленного Украинско-Азербайджанского бизнес-совета", - написал он.
Дипломат выразил благодарность партнерам за постоянную поддержку и подчеркнул, что стороны совместно продвигают торговлю, инвестиции и новые возможности для экономического развития.
Последние новости
19:54
В органах ИВ районов Баку упразднен ряд департаментовВнутренняя политика
19:51
Фото
Азербайджан и Венгрия провели третье заседание Стратегического диалога в Будапеште - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:43
Фото
Азербайджан и Иран обсудили возможности расширения сотрудничества в ряде сферБизнес
19:41
Украина и Азербайджан провели заседание обновленного бизнес-советаБизнес
19:35
Отставка правительства Болгарии будет вынесена на голосование в парламент - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:28
Трамп и Моди обсудили двусторонние отношенияДругие страны
19:26
Апелляционный суд отклонил жалобу на продление ареста КарапетянаВ регионе
19:22
Президенты РФ и Венесуэлы провели телефонный разговорВ регионе
19:04