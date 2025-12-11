Украина и Азербайджан провели заседание обновленного бизнес-совета

Украина и Азербайджан провели онлайн-заседание обновленного двустороннего бизнес-совета.

Как передает Report, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в социальной сети Х.

"Торгово-промышленная палата Украины и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) 9 декабря провели совместное онлайн-заседание обновленного Украинско-Азербайджанского бизнес-совета", - написал он.

Дипломат выразил благодарность партнерам за постоянную поддержку и подчеркнул, что стороны совместно продвигают торговлю, инвестиции и новые возможности для экономического развития.