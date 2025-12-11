İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ukrayna-Azərbaycan Biznes Şurasının birgə onlayn iclası keçirilib

    Biznes
    • 11 dekabr, 2025
    • 19:51
    Ukrayna-Azərbaycan Biznes Şurasının birgə onlayn iclası keçirilib

    Ukrayna və Azərbaycan yenilənmiş biznes Şurasının onlayn iclasını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

    "Ukraynanın Ticarət və Sənaye Palatası və Azərbaycanın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) dekabrın 9-da yenilənmiş Ukrayna-Azərbaycan Biznes Şurasının birgə onlayn iclasını keçirib",- deyə o yazıb.

    Diplomat tərəfdaşlara davamlı dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib və tərəflərin ticarət, investisiya, iqtisadi inkişaf üçün yeni imkanları birgə təşviq etdiyini vurğulayıb.

