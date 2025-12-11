Ukrayna-Azərbaycan Biznes Şurasının birgə onlayn iclası keçirilib
Biznes
- 11 dekabr, 2025
- 19:51
Ukrayna və Azərbaycan yenilənmiş biznes Şurasının onlayn iclasını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
"Ukraynanın Ticarət və Sənaye Palatası və Azərbaycanın Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) dekabrın 9-da yenilənmiş Ukrayna-Azərbaycan Biznes Şurasının birgə onlayn iclasını keçirib",- deyə o yazıb.
Diplomat tərəfdaşlara davamlı dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirib və tərəflərin ticarət, investisiya, iqtisadi inkişaf üçün yeni imkanları birgə təşviq etdiyini vurğulayıb.
