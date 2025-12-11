Лейла Алиева приняла участие в открытии Центра трансплантации костного мозга в Liv Bona Dea
Здоровье
- 11 декабря, 2025
- 20:03
В Liv Bona Dea Hospital 11 декабря состоялась церемония открытия Центра трансплантации костного мозга.
Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Новость дополняется...
