Мерц: Переговоры с США по Украине могут состояться уже в эти выходные

Федеральный канцлер Германии Фредерик Мерц заявил, что Европа передала президенту США Дональду Трампу предложения по мирному плану для Украины, и переговоры с американской администрацией могут состояться уже в эти выходные.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Мерц сказал в Берлине на совместной с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции.

"Вчера днем у нас состоялся развернутый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и мной, и мы обсудили будущий процесс в течение следующих дней",- отметил он.

Канцлер Германии сообщил, что европейские лидеры предложили совместно с администрацией США завершить обсуждение документов, и отметил, что на момент телефонного разговора американская сторона о предложении не знала, поскольку документ был отправлен позже.

По его словам, документ касался возможных территориальных уступок, которые Украина могла бы рассмотреть. Однако окончательное решение по этому вопросу должны принять президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ. Именно это, отметил он, они довели до сведения президента Трампа.

Мерц добавил, что если процесс продолжится "в том виде, в котором мы его себе представляем, переговоры с администрацией США состоятся в течение выходных, а в начале следующей недели, возможно, состоится встреча в Берлине".

"Примет ли администрация США участие в этой встрече, в значительной степени зависит от документов, над которыми мы будем работать в настоящее время", - считает Мерц.