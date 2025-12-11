Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения
- 11 декабря, 2025
- 15:25
Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на встрече с торговым посланником Великобритании по Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом обсудил развитие сотрудничества в сфере здравоохранения.
Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Баку Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х.
"Опыт Великобритании в области медицинских технологий, наук о жизни и инноваций в здравоохранении имеет жизненно важное значение для поддержки целей диверсификации экономики Азербайджана. На встрече лорда Олдердайса с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым, мы обсудили как можем укрепить сотрудничество в области здравоохранения между нашими странами", - написал Олд.
🇬🇧-nın tibb, həyat elmləri və səhiyyə sahəsindəki təcrübəsi 🇦🇿 iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə dəstək baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. @AlderdiceLord və @healthgovaz naziri Teymur Musayev ilə 🇬🇧-🇦🇿 səhiyyə əməkdaşlığını necə gücləndirə biləcəyimizi müzakirə etdik. pic.twitter.com/k5YMUAzhnr— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) December 11, 2025