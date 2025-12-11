Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 15:25
    Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения

    Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на встрече с торговым посланником Великобритании по Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом обсудил развитие сотрудничества в сфере здравоохранения.

    Как сообщает Report, об этом посол Великобритании в Баку Фергус Олд написал на своей странице в соцсети Х.

    "Опыт Великобритании в области медицинских технологий, наук о жизни и инноваций в здравоохранении имеет жизненно важное значение для поддержки целей диверсификации экономики Азербайджана. На встрече лорда Олдердайса с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым, мы обсудили как можем укрепить сотрудничество в области здравоохранения между нашими странами", - написал Олд.

    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan and UK discuss expanding cooperation in healthcare
