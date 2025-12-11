İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Xarici siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:32
    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayev Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi lord Con Alderdays ilə görüşdə səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Auld "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Böyük Britaniyanın tibb, həyat elmləri və səhiyyə sahəsindəki təcrübəsi Azərbaycanın iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə dəstək baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Lord Con Alderdaysın səhiyyə naziri Teymur Musayev ilə görüşündə ölkələrimiz arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığı necə gücləndirə biləcəyimizi müzakirə etdik", - paylaşımda qeyd edilib.

    Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения
    Azerbaijan and UK discuss expanding cooperation in healthcare

