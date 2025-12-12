İki kollecə yeni təyinat olub
Elm və təhsil
- 12 dekabr, 2025
- 09:50
Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin müvafiq əmri ilə iki kollecə təyinatlar olub.
Dövlət Agentliyindən "Report"a verilən məlumata görə, Ağcabədi Pedaqoji Kollecinə Əhəd Məmmədov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Qida Sənayesi Kollecinin tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə isə İsmayıl Məmmədov təyin ediliblər.
