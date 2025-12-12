WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub

    Ekologiya
    • 12 dekabr, 2025
    • 10:05
    Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub

    Saat 10:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, düşən yağıntının miqdarı Lənkəran və Qəbələdə 5, Bakıda və Abşeron yarımadasında 3, Quba, Qusar, Qax və Şəkidə 2, Kəlbəcər, Göyçay, Zaqatala, Şahbuz, Oğuz, Altıağac, Sabirabad, Şirvan, Şamaxı, Şabran və Xaltanda 1 mm-dir.

    Sumqayıt, Daşkəsən, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Tovuz, Zaqatala, Balakən, Qax, Qəbələ, Şəki, Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Quba, Tərtər, Qusar, Yevlax, Göyçay, Zərdab, Kürdəmir, Sabirabad, Hacıqabul, Neftçala, Lerikdə duman müşahidə olunub, görünüş məsafəsi 200 metrədək məhdudlaşıb.

    hava Milli Hidrometeorologiya Xidməti

    Son xəbərlər

    10:41

    Belarus səfirliyi Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    10:39

    Prezident və birinci xanım Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    10:25
    Foto

    "Beynəlxalq Əlillər Günü"nə həsr edilmiş futzal turnirinin qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    10:24

    Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri "Zod" mədəninin sərhəd hissəsinə baxış keçiriblər

    Region
    10:12

    Almaniya klubunun azarkeşləri yenilənmiş "Kamp Nou"ya zərər vurublar

    Futbol
    10:06

    Leyla Əliyeva Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    10:06

    "Özbəkneftqaz" Qaraqalpaqstanda yüksək təzyiqli təbii qazın sənaye axınını əldə edib

    Energetika
    10:05

    Bəzi yerlərdə gecə və səhər saatlarında yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub

    Ekologiya
    10:02

    Aşağı Muğan kanalının yenidən qurulmasına ilkin mərhələdə 75 milyon manat xərclənəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti