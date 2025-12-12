Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 11:47
Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti dekabrın 12-də Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günündə Fəxri xiyabanı ziyarət edib.
Müdafiə Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, Ulu Öndərin məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyulub, xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad olunub.
Nazirliyin rəhbər heyəti daha sonra görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üzərinə gül dəstələri düzərək xatirəsinə ehtiram nümayiş etdirib.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib
Son xəbərlər
12:12
Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
12:07
Ramiz Mehdiyev AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcəkDaxili siyasət
12:05
Özbəkistan 2027-ci ili "Preventiv diplomatiya ili" elan etməyi planlaşdırırRegion
11:59
ADB Abşeron dairəvi xəttinin yenidən qurulmasına kömək edəcəkİnfrastruktur
11:53
"İnter Mayami" Luis Suaresi komandada saxlamağı düşünürFutbol
11:47
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
11:43
"Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilirHadisə
11:43
ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkEnergetika
11:40