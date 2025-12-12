WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 11:47
    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti dekabrın 12-də Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günündə Fəxri xiyabanı ziyarət edib.

    Müdafiə Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, Ulu Öndərin məzarı önünə əklil və gül dəstələri qoyulub, xatirəsi dərin hörmət və ehtiramla yad olunub.

    Nazirliyin rəhbər heyəti daha sonra görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üzərinə gül dəstələri düzərək xatirəsinə ehtiram nümayiş etdirib.

    Azerbaijani Defense Ministry's leadership visits grave of National Leader Heydar Aliyev

