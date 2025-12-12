"İnter Mayami" Luis Suaresi komandada saxlamağı düşünür
Futbol
- 12 dekabr, 2025
- 11:53
ABŞ-nin "İnter Mayami" klubu uruqvaylı hücumçusu Luis Suaresi komandada saxlamağı düşünür.
"Report" "ESPN" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, klub müqavilə müddəti bu ilin sonunda başa çatacaq 38 yaşlı futbolçunun sözləşməsini yeniləməyin yollarını axtarır.
Hazırda tərəflər arasında danışıqlar aparılır.
L.Suaresin karyerasında ilk dəfə çıxış etdiyi ölkəsinin "Nasyonal" komandasına qayıtmaq ehtimalı da var.
Qeyd edək ki, Suares 2024-cü ildə "İnter Mayami"yə keçib. Bu mövsüm o, 32 oyunda 10 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib.
Son xəbərlər
12:12
Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
12:07
Ramiz Mehdiyev AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcəkDaxili siyasət
12:05
Özbəkistan 2027-ci ili "Preventiv diplomatiya ili" elan etməyi planlaşdırırRegion
11:59
ADB Abşeron dairəvi xəttinin yenidən qurulmasına kömək edəcəkİnfrastruktur
11:53
"İnter Mayami" Luis Suaresi komandada saxlamağı düşünürFutbol
11:47
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
11:43
"Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilirHadisə
11:43
ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkEnergetika
11:40