WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

    Energetika
    • 12 dekabr, 2025
    • 11:43
    ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

    Gələn ilin fevral ayında ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    "ABŞ Ticarət Palatasının vitse-prezidenti Cenifer Miel və aparıcı enerji şirkətləri ilə enerji gündəliyimizdə yer alan layihələr və potensial əməkdaşlıq istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Ticarət Palatası enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsinə maraq göstərir", - nazir vurğulayıb.

    Azərbaycan ABŞ enerji
    Делегация Торговой палаты США планирует посетить Азербайджан

    Son xəbərlər

    12:12

    Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:07

    Ramiz Mehdiyev AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcək

    Daxili siyasət
    12:05

    Özbəkistan 2027-ci ili "Preventiv diplomatiya ili" elan etməyi planlaşdırır

    Region
    11:59

    ADB Abşeron dairəvi xəttinin yenidən qurulmasına kömək edəcək

    İnfrastruktur
    11:53

    "İnter Mayami" Luis Suaresi komandada saxlamağı düşünür

    Futbol
    11:47
    Foto
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    11:43

    "Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilir

    Hadisə
    11:43

    ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

    Energetika
    11:40

    Tokayev dünya birliyini Xəzərin ekosisteminin dağılmasının qarşısını almaq səylərini dəstəkləməyə çağırıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti