ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək
Energetika
- 12 dekabr, 2025
- 11:43
Gələn ilin fevral ayında ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkə hesabında bildirib.
"ABŞ Ticarət Palatasının vitse-prezidenti Cenifer Miel və aparıcı enerji şirkətləri ilə enerji gündəliyimizdə yer alan layihələr və potensial əməkdaşlıq istiqamətləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Ticarət Palatası enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsinə maraq göstərir", - nazir vurğulayıb.
Son xəbərlər
12:12
Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
12:07
Ramiz Mehdiyev AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcəkDaxili siyasət
12:05
Özbəkistan 2027-ci ili "Preventiv diplomatiya ili" elan etməyi planlaşdırırRegion
11:59
ADB Abşeron dairəvi xəttinin yenidən qurulmasına kömək edəcəkİnfrastruktur
11:53
"İnter Mayami" Luis Suaresi komandada saxlamağı düşünürFutbol
11:47
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
11:43
"Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilirHadisə
11:43
ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkEnergetika
11:40