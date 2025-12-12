Делегация Торговой палаты США планирует посетить Азербайджан

Делегация Торговой палаты США в феврале 2026 года планирует совершить визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

"Мы обменялись мнениями с вице-президентом Торговой палаты США Дженифер Миель и ведущими энергетическими компаниями о проектах, включенных в нашу энергетическую повестку, и потенциальных направлениях сотрудничества. Торговая палата заинтересована в расширении энергетического сотрудничества", - подчеркнул министр.