Делегация Торговой палаты США планирует посетить Азербайджан
Энергетика
- 12 декабря, 2025
- 12:03
Делегация Торговой палаты США в феврале 2026 года планирует совершить визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".
"Мы обменялись мнениями с вице-президентом Торговой палаты США Дженифер Миель и ведущими энергетическими компаниями о проектах, включенных в нашу энергетическую повестку, и потенциальных направлениях сотрудничества. Торговая палата заинтересована в расширении энергетического сотрудничества", - подчеркнул министр.
