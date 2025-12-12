Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilir
Daxili siyasət
- 12 dekabr, 2025
- 11:40
Dekabrın 12-si Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günüdür.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonlarında və Naxçıvan şəhərində dövlət və hökumət rəsmiləri, hərbi qulluqçular, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, diplomatik korpusun nümayəndələri, media və ictimaiyyət nümayəndələri Ulu Öndərin muxtar respublikanın rayonlarında və Naxçıvan şəhərində ucalan abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyub, əziz xatirəsini böyük ehtiramla anıblar.
Qeyd edək ki, Naxçıvanda bu gün ağacəkmə aksiyaları və digər tədbirlər keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:12
Azərbaycan XİN Keniyanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
12:07
Ramiz Mehdiyev AMEA-nın həqiqi üzvlüyündən xaric ediləcəkDaxili siyasət
12:05
Özbəkistan 2027-ci ili "Preventiv diplomatiya ili" elan etməyi planlaşdırırRegion
11:59
ADB Abşeron dairəvi xəttinin yenidən qurulmasına kömək edəcəkİnfrastruktur
11:53
"İnter Mayami" Luis Suaresi komandada saxlamağı düşünürFutbol
11:47
Foto
Video
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edibDaxili siyasət
11:43
"Meydan TV" işi ilə bağlı həbs edilən şəxslərin məhkəməsi keçirilirHadisə
11:43
ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkEnergetika
11:40