    Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilir

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 11:40
    Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsi yad edilir

    Dekabrın 12-si Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anım günüdür.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayonlarında və Naxçıvan şəhərində dövlət və hökumət rəsmiləri, hərbi qulluqçular, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, diplomatik korpusun nümayəndələri, media və ictimaiyyət nümayəndələri Ulu Öndərin muxtar respublikanın rayonlarında və Naxçıvan şəhərində ucalan abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyub, əziz xatirəsini böyük ehtiramla anıblar.

    Qeyd edək ki, Naxçıvanda bu gün ağacəkmə aksiyaları və digər tədbirlər keçiriləcək.

