В Азербайджане увеличатся штат и зарплаты сотрудников сферы судебной экспертизы

В Азербайджане будет увеличено количество штатных единиц учреждений судебной экспертизы, а также их заработные платы.

Как сообщает Report, это отражено в Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджане на 2026-2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

В документе сроком исполнения увеличения штатных единиц и заработных плат определен 2026 год.