В Азербайджане увеличатся штат и зарплаты сотрудников сферы судебной экспертизы
Внутренняя политика
- 11 декабря, 2025
- 15:26
В Азербайджане будет увеличено количество штатных единиц учреждений судебной экспертизы, а также их заработные платы.
Как сообщает Report, это отражено в Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджане на 2026-2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.
В документе сроком исполнения увеличения штатных единиц и заработных плат определен 2026 год.
Последние новости
15:40
Талех Кязымов: ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream о подключении Азербайджана к глобальным рынкам капиталаФинансы
15:37
Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 38%Финансы
15:32
Археологи опровергли исламское происхождение мавзолеев Хараба-Гилан в НахчыванеНаука и образование
15:31
Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в финансовой сфереФинансы
15:26
В Азербайджане увеличатся штат и зарплаты сотрудников сферы судебной экспертизыВнутренняя политика
15:25
Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохраненияВнешняя политика
15:24
В Казахстане свыше 50 человек отравились угарным газом в поезде, предоставленном киностудииВ регионе
15:17
Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизмеЭто интересно
15:17