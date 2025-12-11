İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gələn il məhkəmə ekspertizası sahəsində işçilərin sayı və əməkhaqları artırılacaq

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 15:03
    Gələn il məhkəmə ekspertizası sahəsində işçilərin sayı və əməkhaqları artırılacaq

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası idarələrinin ştat vahidlərinin sayı, eləcə də onların əməkhaqqıları artırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əksini tapıb.

    Sənəddə bildirilib ki, ştat vahidlərinin və əməkhaqlarının artırılması üçün icra müddəti 2026-cı il müəyyən edilib.

    Ştat sayının artırılmasına dair təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim ediləcək. Bu iş üçün əsas icraçı orqan Nazirlər Kabineti müəyyən edilib.

    Ümumilikdə bu sahədə beynəlxalq təcrübə və iş yükünün dinamikası nəzərə alınacaq.

    Məhkəmə ekspertinin ixtisası üzrə tələb olunan baza ali təhsilsahələrinin müəyyən edilməsi və bu sahələrdə ixtisaslı kadrların məhkəmə ekspertizası fəaliyyətinə cəlb edilməsi üzrə tədbirlər görüləcək. Məhkəmə ekspertlərinin nəzəri-praktiki hazırlığı, habelə onların bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi üçün xüsusi təlim proqramları hazırlanacaq.

    Məhkəmə Ekspertizası konsepsiya
    В Азербайджане увеличатся штат и зарплаты сотрудников сферы судебной экспертизы

    Son xəbərlər

    15:49

    Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilər

    Digər ölkələr
    15:48

    Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:45

    Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilib

    Elm və təhsil
    15:45

    Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:37

    FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurub

    Futbol
    15:35

    Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:33
    Rəy

    Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRH

    Analitika
    15:32

    Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:32

    İlham Əliyev türkmənistanlı həmkarını təbrik edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti