Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в финансовой сфере

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Центральный банк Малайзии (BNM) обсудили перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры состоялись в ходе встречи заместителя председателя учреждения Гюляр Пашаевой с заместителем председателя BNM Аднаном Зайлани.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии "Диалог о рисках", организованном BNM.

Директор Департамента управления рисками Мохаммед Магеррамли на мероприятии выступил с презентацией на тему "Практики управления рисками центральных банков и зрелость рисков". Он рассказал о развитии систем управления рисками в центральных банках и передовых подходах, применяемых в этой сфере.