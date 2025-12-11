Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в финансовой сфере

    Финансы
    • 11 декабря, 2025
    • 15:31
    Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в финансовой сфере

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Центральный банк Малайзии (BNM) обсудили перспективы сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, переговоры состоялись в ходе встречи заместителя председателя учреждения Гюляр Пашаевой с заместителем председателя BNM Аднаном Зайлани.

    На встрече обсуждались перспективы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Азербайджанская делегация также приняла участие в мероприятии "Диалог о рисках", организованном BNM.

    Директор Департамента управления рисками Мохаммед Магеррамли на мероприятии выступил с презентацией на тему "Практики управления рисками центральных банков и зрелость рисков". Он рассказал о развитии систем управления рисками в центральных банках и передовых подходах, применяемых в этой сфере.

    Центробанк Малайзия финсектор системы управления рисками Гюляр Пашаева
    Azərbaycan və Malayziya Mərkəzi Bankları əməkdaşlığı müzakirə edib
