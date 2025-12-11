İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan və Malayziya Mərkəzi Bankları əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:57
    Azərbaycan və Malayziya Mərkəzi Bankları əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) və Malayziya Mərkəzi Bankı (BNM) arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun sədr müavini Gülər Paşayevanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Malayziyada işgüzar səfərdə olub.

    Səfər çərçivəsində G.Paşayeva ilə MMB-nin sədr müavini Adnan Zaylani arasında görüş keçirilib. Görüşdə əməkdaşlıq perspektivləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olunub.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti həmçinin MMB-in təşkil etdiyi "Risk dialoqu" tədbirində iştirak edib. Tədbirdə Risklərin idarə edilməsi departamentinin direktoru Məhəmməd Məhərrəmlinin "Mərkəzi bankların risklərin idarə edilməsi təcrübələri və risk yetkinliyi" mövzusunda təqdimatla çıxışı baş tutub. O, mərkəzi banklarda risk idarəçiliyinin inkişaf dinamikası və qabaqcıl təcrübələr barədə danışıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Malayziya Mərkəzi Bankı
