Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 15:13
    В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизы

    В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизы.

    Как сообщает Report, это отражено в Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджане на 2026-2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

    В концепции указано, что лаборатории в новом здании будут укомплектованы в соответствии с современными требованиями.

    Строительство здания предусмотрено в 2026-2027 годах.

    Центр судебной экспертизы административное здание Концепция развития
    Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin yeni inzibati binası inşa ediləcək
    Elvis

    Последние новости

    15:40

    Талех Кязымов: ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream о подключении Азербайджана к глобальным рынкам капитала

    Финансы
    15:37

    Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 38%

    Финансы
    15:32

    Археологи опровергли исламское происхождение мавзолеев Хараба-Гилан в Нахчыване

    Наука и образование
    15:31

    Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в финансовой сфере

    Финансы
    15:26

    В Азербайджане увеличатся штат и зарплаты сотрудников сферы судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    15:25

    Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    15:24

    В Казахстане свыше 50 человек отравились угарным газом в поезде, предоставленном киностудии

    В регионе
    15:17

    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Это интересно
    15:17

    Мерц: Переговоры с США по Украине могут состояться уже в эти выходные

    Другие страны
    Лента новостей