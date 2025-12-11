В Азербайджане построят новое административное здание Центра судебной экспертизы.

Как сообщает Report, это отражено в Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджане на 2026-2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

В концепции указано, что лаборатории в новом здании будут укомплектованы в соответствии с современными требованиями.

Строительство здания предусмотрено в 2026-2027 годах.