    Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin yeni inzibati binası inşa ediləcək

    Daxili siyasət
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:53
    Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin yeni inzibati binası inşa ediləcək

    Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin yeni inzibati binası inşa ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əksini tapıb.

    Konsepsiyada bildirilib ki, yeni inşa olunan binada laboratoriyalar müasir tələblərə uyğun komplektləşdirililəcək.

    Sənəddə binanın 2026-27-ci illər ərzində tikilməsi nəzərdə tutulur.

