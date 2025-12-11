Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin yeni inzibati binası inşa ediləcək
Daxili siyasət
- 11 dekabr, 2025
- 14:53
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin yeni inzibati binası inşa ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün Konsepsiyada əksini tapıb.
Konsepsiyada bildirilib ki, yeni inşa olunan binada laboratoriyalar müasir tələblərə uyğun komplektləşdirililəcək.
Sənəddə binanın 2026-27-ci illər ərzində tikilməsi nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
15:49
Fridrix Merts: Həftəsonu Ukrayna-ABŞ danışıqları baş tuta bilərDigər ölkələr
15:48
Foto
Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədirXarici siyasət
15:45
Azıx mağarasında tapılmış 300-dən çox nümunə təhlil üçün Almaniya, Norveç və Danimarkaya göndərilibElm və təhsil
15:45
Xankəndidə terror törətməyə cəhd edən Karen Avanesyanın məhkəməsi başlayıbHadisə
15:37
FIFA reytinqi: Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi ili 74-cü pillədə başa vurubFutbol
15:35
Azərbaycan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovu təbrik edibXarici siyasət
15:33
Rəy
Öhdəliyə əməl etməyən PKK törəməsi - HƏMAS və "Hizbullah"dan sonra növbədə "SDQ"-dir - ŞƏRHAnalitika
15:32
Bakı və London səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibXarici siyasət
15:32