    Tramp: ABŞ Rusiya və Çinlə nüvəsizləşdirmə ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    • 12 dekabr, 2025
    • 03:37
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun Rusiya və Çinlə nüvəsizləşdirmə məsələlərinin müzakirə etdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən hər üç tərəfin bu məsələdə maraqlı olduğunu vurğulayıb.

    "Çinlə danışdığım məsələlərdən biri də silahların nüvəsizləşdirilməsidir", – Tramp bəyan edib. "Mən nüvə silahından danışıram. Biz bunu Çinlə müzakirə etdik, mən bu barədə Rusiya ilə danışdım. Düşünürəm ki, bu həm bizim istədiyimiz, həm onların istədiyi, həm də Rusiyanın istədiyi bir şeydir", – deyə o qeyd edib.

    Donald Tramp ABŞ Çin Nüvəsizləşdirmə
