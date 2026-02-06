İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 15:54
    Turan Tovuz Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb

    "Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, "Kəpəz"lə ev qarşılaşmasında qeydə alınıb.

    Tovuz təmsilçisi Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk görüşündə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu, klub tarixində 18-ci, kubok matçında 10-cu qələbə olub. Evdə 5-ci dəfə qalib gələn qərblilər səfərdə də eyni sayda uğura malikdir.

    Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" ilk qələbəsini 2015/2016 mövsümünə təsadüf edən debüt matçında qazanıb. Qərblilər səfərdə gerçəkləşən 1/16 final görüşündə MOİK-i məğlub edib – 2:1.

