"Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb
Futbol
- 06 fevral, 2026
- 15:54
"Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, "Kəpəz"lə ev qarşılaşmasında qeydə alınıb.
Tovuz təmsilçisi Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk görüşündə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu, klub tarixində 18-ci, kubok matçında 10-cu qələbə olub. Evdə 5-ci dəfə qalib gələn qərblilər səfərdə də eyni sayda uğura malikdir.
Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" ilk qələbəsini 2015/2016 mövsümünə təsadüf edən debüt matçında qazanıb. Qərblilər səfərdə gerçəkləşən 1/16 final görüşündə MOİK-i məğlub edib – 2:1.
