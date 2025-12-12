Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 03:29
    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Трамп заявил, что США обсуждают с РФ и КНР вопросы денуклеаризации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    США Россия Китай денуклеаризация
    Elvis

    Последние новости

    03:29

    Трамп: США ведут переговоры с Россией и Китаем по вопросам денуклеаризации

    Другие страны
    03:10

    В Румынии выявили случай проказы

    Другие страны
    02:56

    Нижняя палата Конгресса отклонила попытку импичмента Трампа

    Другие страны
    02:29

    Состоялись матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:24

    Лига конференций УЕФА: Состоялись матчи 5-го тура общего этапа

    Футбол
    02:22

    В Перу в ДТП с автобусом погибли восемь человек

    Другие страны
    01:51
    Фото

    Пярвиз Шахбазов: Энергетическое партнерство Азербайджана и США вступает в новую стратегическую фазу

    Энергетика
    01:47

    Кэролайн Ливитт: Трамп намерен поговорить с лидерами Таиланда и Камбоджи

    Другие страны
    01:15

    В Иране представители шести стран обсудят ситуацию в Афганистане

    В регионе
    Лента новостей