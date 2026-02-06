İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Şamaxı" "Qarabağ"ı məğlub etməklə ölkə kubokunda 60-cı qələbəsini qazanıb

    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 15:50
    Şamaxı Qarabağı məğlub etməklə ölkə kubokunda 60-cı qələbəsini qazanıb

    "Şamaxı" ölkə kubokunda 60-cı qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin ilk oyunları çərçivəsində "Qarabağ"a qarşı ev matçına təsadüf edib.

    Şamaxının eyniadlı klubu 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. Əvvəllər "Xəzər Universiteti", "İnter" və "Keşlə" adlarını da daşımış klub 60-cı qələbəsini 115-ci oyununda əldə edib.

    "Şamaxı" evdə 34, səfərdə 24, neytral meydanda 2 dəfə qalib gəlib. Bu, yarışın tarixində 4-cü nəticədir. Yalnız "Qarabağ", "Neftçi" və "Kəpəz"in hesabında daha çox qələbə var.

    Qeyd edək ki, "Şamaxı" ilk qələbəsini 2001/2002 mövsümündə "Ümid"lə (Bakı) 1/8 finaldakı səfər matçında qazanıb – 3:1.

    Azərbaycan Kuboku Şamaxı klubu

