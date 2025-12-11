Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Археологи опровергли исламское происхождение мавзолеев Хараба-Гилан в Нахчыване

    Наука и образование
    • 11 декабря, 2025
    • 15:32
    Археологи опровергли исламское происхождение мавзолеев Хараба-Гилан в Нахчыване

    Мавзолеи Хараба-Гилан, расположенные в Нахчыване, не относятся к исламской цивилизации.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Института археологии и антропологии НАНА по итогам 2025 года.

    Отмечается, что археолог Бахлул Ибрагимли в ходе раскопок установил: совершенные здесь погребальные обряды не соответствуют исламским нормам. В результате стало ясно, что бытующее в научной литературе мнение о принадлежности мавзолеев Хараба-Гилан к исламской цивилизации не соответствует действительности.

    Согласно отчету, планировка самих мавзолеев, в частности их подземных усыпальниц (сердабы), свидетельствует об их синкретическом характере и больше соответствует погребальным традициям тенгрианства.

    Кроме того, текстильные изделия, найденные в сердабе, указывают на то, что государство Ильханидов поддерживало торговые связи преимущественно со странами Ближнего Востока.

