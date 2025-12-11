İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    • 11 dekabr, 2025
    • 14:44
    Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşib

    Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA-nın Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun 2025-ci ilin yekunu ilə bağlı hesabatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, arxeoloq Bəhlul İbrahimlinin apardığı arxeoloji qazıntılar bu abidələrdə dəfn adətinin İslam qaydaları əsasında həyata keçirilmədiyini ortaya çıxarıb. Nəticədə indiyədək elmi ədəbiyyatda Xaraba Gilan türbələrinin hamısının İslam sivilizasiyasına məxsusluğu fikirlərinin həqiqətəuyğun olmadığı müəyyənləşib.

    Hesabata əsasən, türbələrin və xüsusən onların sərdabələrinin plan quruluşu onların sinkretik abidələr olduğunu və daha çox tanrıçılıq dini inancının dəfn adətlərinə uyğun gəldiyini söyləməyə imkan verir.

    Eyni zamanda, sərdabədən əldə edilmiş toxuculuq məmulatından ibarət olan tapıntılar Elxanilər dövlətinin, əsasən, Yaxın Şərq ölkələri ilə ticarət əlaqələri saxladığını söyləməyə imkan verir.

    Naxçıvan Xaraba Gilan türbələri AMEA

    Son xəbərlər

    14:50

    Ağstafada erkən dəmir dövründə əhalinin məskunlaşdığı yaşayış yeri aşkar edilib

    Elm və təhsil
    14:49

    Azərbaycanda özəl məhkəmə ekspertizası institutu yaradılır

    Daxili siyasət
    14:44

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertinin iş yükü norması əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir - KONSEPSİYA

    Daxili siyasət
    14:44

    Naxçıvandakı Xaraba Gilan türbələrinin İslam sivilizasiyasına məxsus olmadığı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    14:44

    Süni intellektin tətbiqindən sonra məhkəmə ekspertiza laboratoriyalarında insan amili azaldılacaq

    Daxili siyasət
    14:41

    IEA 2025-2026-cı illərdə qlobal neft tədarükünün artım proqnozunu azaldıb

    Energetika
    14:41

    "Qarabağ" akademiyasının koordinatoru: "Komandanın məğlubiyyətində sonuncu günahkarlar futbolçulardır"

    Futbol
    14:39

    Azərbaycanda məhkəmə ekspertizası sahəsində dövlət standartları hazırlanacaq

    Daxili siyasət
    14:36

    Macarıstan ikitərəfli saziş çərçivəsində Azərbaycandan 800 milyon kubmetr qaz alacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti