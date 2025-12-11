Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Это интересно
    • 11 декабря, 2025
    • 15:17
    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Мисс Финляндия Сара Дзафче (Sarah Dzafce) потеряла титул победительницы конкурса королевы красоты из-за обвинения в расизме.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Yle.

    "Титул победительницы передан первой принцессе Таре Лехтонен (Tara Lehtonen), которая была коронована на пресс-конференции", - отметил портал.

    Дзафче обвинили в расизме после того, как на мессенджере Jodel стала вирусной фотография, где она оттягивает пальцами глаза. К фотографии прилагался текст: "Ем с китайцем".

    Изображение интерпретируется как насмешка над азиатами.

    Организация "Мисс Финляндия" написала, что не принимает расизм или дискриминационное поведение в любой форме.

    Организация выразила извинения и заявила, что ее деятельность руководствуется принципами уважения, равенства, ответственности и человеческого достоинства.

    Мисс Финляндия Сара Дзафче расизм королева красоты Финляндия
    Elvis

    Последние новости

    15:40

    Талех Кязымов: ЦБА ведет переговоры с Euroclear и Clearstream о подключении Азербайджана к глобальным рынкам капитала

    Финансы
    15:37

    Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 38%

    Финансы
    15:32

    Археологи опровергли исламское происхождение мавзолеев Хараба-Гилан в Нахчыване

    Наука и образование
    15:31

    Азербайджан и Малайзия обсудили сотрудничество в финансовой сфере

    Финансы
    15:26

    В Азербайджане увеличатся штат и зарплаты сотрудников сферы судебной экспертизы

    Внутренняя политика
    15:25

    Баку и Лондон обсудили расширение сотрудничества в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    15:24

    В Казахстане свыше 50 человек отравились угарным газом в поезде, предоставленном киностудии

    В регионе
    15:17

    Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

    Это интересно
    15:17

    Мерц: Переговоры с США по Украине могут состояться уже в эти выходные

    Другие страны
    Лента новостей