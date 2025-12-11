Мисс Финляндии лишилась титула из-за обвинения в расизме

Мисс Финляндия Сара Дзафче (Sarah Dzafce) потеряла титул победительницы конкурса королевы красоты из-за обвинения в расизме.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на портал Yle.

"Титул победительницы передан первой принцессе Таре Лехтонен (Tara Lehtonen), которая была коронована на пресс-конференции", - отметил портал.

Дзафче обвинили в расизме после того, как на мессенджере Jodel стала вирусной фотография, где она оттягивает пальцами глаза. К фотографии прилагался текст: "Ем с китайцем".

Изображение интерпретируется как насмешка над азиатами.

Организация "Мисс Финляндия" написала, что не принимает расизм или дискриминационное поведение в любой форме.

Организация выразила извинения и заявила, что ее деятельность руководствуется принципами уважения, равенства, ответственности и человеческого достоинства.