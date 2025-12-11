Жители Азербайджана тратят в среднем 520 манатов в месяц в розничной торговле - Госкомстат

В Азербайджане за январь–ноябрь объем розничной торговли превысил 58,5 млрд манатов, демонстрируя рост как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, в розничной торговой сети за указанное период потребителям было реализовано продукции на 58 млрд 571,3 млн манатов, из них 31 млрд 937,1 млн манатов пришлись на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 26 млрд 634,2 млн манатов - на непродовольственные товары.

По сравнению с январем–ноябрем прошлого года общий объем розничного товарооборота в реальном выражении увеличился на 3,7%. Продажи продовольственных товаров выросли на 1,2%, непродовольственных - на 6,7%.

В структуре потребительских расходов населения 50,4% пришлись на покупку продовольственных товаров, 4,1% - напитков и табачной продукции, 14,9% - текстильных изделий, одежды и обуви. На автомобильный бензин и дизельное топливо пришлось 6%, на электротовары и мебель - 4,8%, на фармацевтическую продукцию и медицинские товары - 2,4%, на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию - 1,4%. Оставшиеся 16% составили другие непродовольственные товары.

В отчетный период стоимость товаров, проданных хозяйствующими субъектами негосударственного сектора, выросла в реальном выражении на 3,7% и составила 99,8% общего объема розничного товарооборота.

Рост оборота наблюдался во всех категориях: среди предприятий - на 7%, индивидуальных предпринимателей - на 1,2%, на рынках и ярмарках - на 4,8%.

В среднем на одного жителя страны в месяц приходилось 519,9 маната расходов в розничной торговле, включая 283,5 маната на продовольственные товары, напитки и табачную продукцию и 236,4 маната - на непродовольственные товары.