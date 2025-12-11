Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Очередная группа переселенцев выехала ​​в ходжалинские села Шушакенд, Баллыджа и Бадара

    Внутренняя политика
    • 11 декабря, 2025
    • 12:28
    Очередная группа переселенцев выехала ​​в ходжалинские села Шушакенд, Баллыджа и Бадара

    Очередная группа бывших переселенцев выехала в села Шушакенд, Баллыджа и Бадара Ходжалинского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в Шушакенд переселяются 14 семей (51 человек), в Баллыджа - 9 семей (38 человек), а в Бадару - 6 семей (18 человек).

    Таким образом, число переселившихся семей в Шушакенд достигнет 93 (341 человек), в Баллыджа - 237 (1 054 человека), в Бадару - 43 (154 человека).

    Ходжалинский район Великое возвращение
    Фото
    Xocalının Şuşakənd, Ballıca və Badara kəndlərinə növbəti köç yola salınıb
    Elvis

    Последние новости

    12:51

    Житель Баллыджа: "Покидали село в слезах, возвращаемся с улыбкой"

    Внутренняя политика
    12:49
    Фото

    Сотрудники Лянкяранского погранотряда пресекли контрабанду более 53 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:49
    Фото

    В Генпрокуратуре прошло мероприятие, посвященное дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    12:44

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 13 градусов тепла

    Экология
    12:39

    Жители Азербайджана тратят в среднем 520 манатов в месяц в розничной торговле - Госкомстат

    Бизнес
    12:33

    Население Азербайджана увеличило расходы на топливо почти на 8%

    Энергетика
    12:28

    В лаборатории одного из вузов Перми произошел взрыв, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    12:28

    Экономика Нахчывана выросла более чем на 3%

    Экономика
    12:28
    Фото

    Очередная группа переселенцев выехала ​​в ходжалинские села Шушакенд, Баллыджа и Бадара

    Внутренняя политика
    Лента новостей