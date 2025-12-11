Очередная группа переселенцев выехала ​​в ходжалинские села Шушакенд, Баллыджа и Бадара

Очередная группа бывших переселенцев выехала в села Шушакенд, Баллыджа и Бадара Ходжалинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в Шушакенд переселяются 14 семей (51 человек), в Баллыджа - 9 семей (38 человек), а в Бадару - 6 семей (18 человек).

Таким образом, число переселившихся семей в Шушакенд достигнет 93 (341 человек), в Баллыджа - 237 (1 054 человека), в Бадару - 43 (154 человека).